La palabra procrastinar, es una palabra que no conocía hasta hace muy poco. Es el hecho de aplazar una obligación. Se asocia procrastinar a la vagancia, a la pereza y a la falta de voluntad. Pero, ¿Por qué procrastinar es malo? ¿Por qué no es bueno descansar y dedicar un tiempo para nosotros mismos? Permitirnos aplazar una obligación, aunque no sea para hacer nada mejor, simplemente no hacer nada. Si procrastinas, se considera que tienes dificultad para solucionar problemas o para organizarte. Pues yo considero que es muy importante saber procrastinar, saber definir las prioridades y saber que en muchas ocasiones podemos permitirnos atrasar nuestras obligaciones para dedicarnos momentos.

Yo procrastino, y muchas veces involuntariamente, pero eso es lo que me hace invertir todas mis ganas en el momento que decido hacer las cosas. Lucía Hedo. VALÈNCIA