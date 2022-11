En años pasados, me quedaba los chistes de humor de Calpurnio, representando al personaje llamándole el «bueno de Cuttlas», que con sus parodias de batallas del septimo de caballería e indios, dibujados como monigotes de palotes coloristas, con su amigo Jin y su amada Mabel, plasmaba argumentos felices y otros que hablaban de profundas cuestiones filosóficas. Un genio del humor distinto a los chistes convencionales, pero que hacían sonreír igualmente. Como un comic sencillo de dibujar pero a la vez de un buen fondo argumental. Después de muchos años, el creador de estos chistes, me entero por Levante EMV, ha decidido no volver a hacer estas historietas, las de un simpático vaquero monigote. Le echaré de menos, tanto al autor como a sus historietas.