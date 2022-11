Mis vecinos han colgado un cartel en el ascensor en el que nos animan a participar en la fiesta de Halloween, así que me temo que tendré que posponer mi noche de mantita y sofá para repartir chuches entre los niños y niñas que llamen a mi puerta. Porque no quiero ser la bruja del edificio. Lo sería si, por ejemplo, además de repartir chutes de azúcar, les contara, en un alarde de nigromancia sociológica, qué les espera. Les podría decir que lo van a tener peor que sus padres; que la meritocracia es el hada de un cuento con un final incierto; que necesitarán de una varita mágica, suerte y mucho esfuerzo para romper los techos de cristal y que habrá seres (nada mágicos) que les darán mucho miedo, porque esa es la forma que tienen los monstruos de lograr que todo siga igual. «Lo que más domina a la gente es el miedo y se trata de que el miedo cambie de bando, que lo tengan ellos», decía ese sabio con cara de mago que era José Luis Sampedro. Por ello, esos niños y niñas también les diría que no tengan miedo, que los sabios a veces se equivocan y que quizás el altruismo, el amor y la bondad sí sean más fuertes que el miedo. Así que... no tengáis miedo.