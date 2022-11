El meu aio Pepe fou un dels més de dos mil republicans afusellats a Paterna i soterrats en fosses comunes en el seu cementeri. També volien robar-nos la seua memòria, mai van dir la fossa on el van soterrar, ho vam saber pel soterrador Leoncio Badía, una grandíssima persona. He visitat la seua fossa amb la meua iaia, amb mon pare i amb el meu oncle. Ja han faltat tots i els quel van matar han aconseguit una última victòria: amb l’ADN del meu oncle i meu no ha sigut possible identificar-lo en la fossa 115 de Paterna. Era l’última victòria a la qual aspiràvem, però no ha sigut possible. Quedem els seus nets i els seus besnets per a recordar-lo: José Ruiz Blasco, regidor d’Alginet per la CNT, president (un any) de la Comunitat de Treballadors Lliures d’Alginet i responsable, amb el regidor Màxim Bosch Roig, de la Junta de Defensa Passiva de la Vila, en guerra. La teua dona i els teus fills mai t’oblidaren, descansa en pau iaio.