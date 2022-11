Que se hagan llamar populares viendo cómo se manejan, suena directamente a recochineo, a sorna. Y lo más triste y preocupante es que mucha gente humilde les crea todas las falacias que vomitan cada vez que abren la boca. Su última ocurrencia, la de retirar los coches con más de 10 años es, simplemente, un «genocidio». Su médico de familia (si es que está en su consulta y no se lo ha cargado Ayuso) debería de revisarle la medicación. ¿Usted sabe lo que dice? Sería ya el colmo de la injusticia que los que más tienen puedan seguir contaminando el planeta, todo, absolutamente todo lo que quieran, con sus yates y sus continuos viajes en avión, aunque sus coches lleven etiqueta, y que los pobres no podamos contaminar lo justo para ir a trabajar. Por si no lo sabe, probablemente no, porque usted vive en un mundo que no es precisamente el popular, en el 90% de las ofertas de empleo resulta «requisito indispensable tener vehículo propio para acceder al puesto de trabajo». Los pobres no nos podemos cambiar de coche. Así de claro, y quedarnos sin él sería reducir nuestras oportunidades laborales a prácticamente nada. Si a muchos ya nos resulta casi imposible encontrar trabajo por nuestra edad, dejarnos sin coche sería eliminarnos directamente del mercado laboral.