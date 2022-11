«Mamá, papá. Siento mucho que vuestro matrimonio no haya funcionado. Lamento que vuestro amor se haya acabado, pero mis sentimientos por vosotros no han cambiado en absoluto: sigo siendo vuestro hijo aunque no vivamos todos juntos. Os quiero y os necesito a los dos por igual. Vuestra separación es muy dolorosa para mí, por eso mismo os pido, que si de verdad me queréis, que ninguno intente separarme del otro. Por favor, no me utilicéis para haceros daño, porque el daño me lo estaréis haciendo a mí. Si de verdad me queréis, os guardaréis un mínimo de respeto, de diálogo y de entendimiento para evitar que desconocidos decidan mi vida. Ofrecedme todo vuestro amor, porque fuisteis vosotros los que decidisteis traerme a este mundo. Ninguno de los dos tiene la exclusividad en mi corazón. Es vuestra responsabilidad que pueda disfrutar de ambos por igual. Si de verdad me queréis, respetaréis mis sentimientos, y no intentaréis negarme este derecho porque cuando crezca seré yo quien verdaderamente os juzgue. Todos cometemos errores, pero yo no tengo la culpa de los vuestros. Si yo no soy el responsable de vuestra separación tampoco debo sufrir las consecuencias de vuestro divorcio. Si de verdad me queréis no me hagáis partícipe de vuestros odios y rencores, y mantenedme al margen de vuestros enfrentamiento. Permitidme vivir mi infancia en paz y tranquilidad con uno y con otro. Si de verdad me queréis, sed padres responsables».

El 20 de Noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Es perentorio concienciar a la sociedad que separar a un hijo de su padre o de su madre o impedir que se relacione con normalidad con alguno de ellos tras un divorcio es una forma silenciosa pero grave de maltrato infantil. Ojalá llegue el día que ningún niño tenga jamás que escribirle una carta similar a sus padres separados. Querer de verdad a un hijo es entender que un divorcio pone fin al matrimonio pero no a la familia.