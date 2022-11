He lomo médico, una de las cosas que más insisten en la carrera, es la importancia de una detallada historia cĺínica para llegar a un probable diagnóstico . Ello significa escuchar atentamente al enfermo, apuntar todos los detalles, incluyendo su expresión y la forma del relato. A esto se añaden luego las pruebas necesarias, que se suelen pedir en función de la historia del enfermo. Logicamente, la lengua del paciente y su conocimiento por parte del médico es muy importante. Si el Sr. Mazon no es capaz de entender esto, será por corto tiempo de las visitas que no dejan casi tiempo a que se escuche al enfermo debido al alto volumen de pacientes que tienen los médicos de primaria. Jose Vicente Estalrich Canet. VALÈNCIA.