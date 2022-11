¿ Ha servido el gasto en tener el ADN de todos los perros de Paterna para algo ?. No se en otros barrios pero en la Canyada y salvo en la plaza por el eficiente servicio de las personas que limpian allí, los excrementos caninos son abundantes, sobre todo en algunas calles sin asfaltar porque quizá piensan que la tierra lo absorberá como el agua de lluvia. No estoy culpando a todos los que tienen perro, pero el incivismo de algunos lo pagan todos los demás. Menos mal que al menos sirvió para que Ortifus ese gran artista del chiste hiciera uno sobre un perro de Paterna multado en la Antártida por haber defecado en el hielo, al parecer los datos del ADN están en una base nacional. Pero insisto en cuanto costó, quizá no lo sabremos pues igual los contratos para hacerlo no precisaban de concurso al ser varios de menor cuantía y a alguien aún le duelen las manos de tanto frotárselas. Luis Monleon Almela. PATERNA.