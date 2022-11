Mi padre dice que no recuerda cuándo empezó a trabajar; dice que era muy pequeño y que se lo llevó el suyo al tajo sin preguntar. Mi madre cuenta que a los 14 ya estaba harta de limpiar casas y mocos ajenos. Luego fueron los nuestros. Para mis hermanos siempre fui la hija mimada por haber tenido la suerte y el lujo de arrancar mi vida profesional a la tardía edad de 18 años. No pretendo ser original, la historia de mi familia es la de muchas otras que creían que el trabajo dignifica y que una se labraba el futuro como mi abuelo labraba el campo, a base de esfuerzo y madrugones. Hoy mis sobrinos y sobrinas saben que eso es mentira; que la meritocracia solo existe en el relato que nos cuentan CEOs y herederos. Son conscientes de que los padrinos que importan no son los que te acompañan a la pila bautismal, sino los que te escoltan a la puerta del despacho de su amigo. Mis sobrinos y sobrinas, a los que a veces les flaquea la voluntad y el bolsillo, no tienen ese tipo de mecenas, pero me tienen a mí, que les diré que sus abuelos y abuelas, sus padres y madres y sus tíos y tías no tienen contactos, pero tienen esperanza, y eso no se compra ni se hereda.