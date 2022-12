Diguem no a l’ampliació del Port de València. El mar té coses molt rares que sols podem apreciar els que vivim amb més contacte, no els senyors economistes des de Madrid. Diguem no a la prolongació des de Mislata, arrasant l’horta de Campanar perquè el pòrtland no es pot menjar l’horta de València, que està protegida per la Unesco, i s’estan fent prou tonteries en nom de l’Economia. Diguem no a la situació dels ciutadans ucraïnesos en l’hivern tan dur d’eixes latituds. Diguem no a la situació de les dones d’Afganistan. La llista de ‘Diguem no’, seria interminable. Teresa Jorge Pascual. benetússer.