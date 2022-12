Las conozco. Las he visto en su ambiente. Auténticas y deshinibidas. Jugando y riendo. Atrevidas. Sin complejos. Libres de las presiones familiares. Sin mirar el tiempo. Creativas. Estudiosas. Críticas. Dialogantes. Haciendo equipo. Amando la vida. Seductoras. Pícaras. Con energía juvenil. Con mucho sentido del humor. Compartiendo con otras generaciones. Sin miedo al futuro. Felices. Tal vez no se lo crean, pero me refiero a las personas mayores. Víctor Calvo Luna. valència