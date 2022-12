Soy padre de una de una enfermera que se ha presentado a la última convocatoria de oposiciones de enfermería, que tanto revuelo ha causado, y me siento estupefacto y enormemente enfadado con las reacciones que estamos leyendo en prensa sobre lo «injusto del proceso», y sobre las medidas que pretenden para impugnarlo. Mi hija ha aprobado el examen, igual que los más de 1.700 enfermeros/as que también lo han hecho, y se está tirando por tierra el enorme esfuerzo, sacrificio y tiempo que han dedicado. Parece que nadie se acuerda de esto, ni el Colegio de Enfermería ni los sindicatos. Me parece vergonzoso que se cuestione un proceso selectivo, legalmente regulado, porque es difícil, o ¿quizá pensaban estas personas que les iban a regalar la plaza, cómo ya harán en la próxima convocatoria, cuando sólo a través de un concurso de méritos puedan acceder a ella? Se acordarán los sindicatos y los otros sectores que tanto están criticando este año, de los miles de enfermeros y enfermeras que no podrán acceder a ese proceso selectivo??? Eso sí que es una injusticia y una discriminación, no lo que se ha hecho en esta convocatoria, dónde se está premiando a las personas que han estudiado, se han esforzado y consecuentemente han conseguido el premio merecido. Luis González Martínez. gandia.