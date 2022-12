El 10 de diciembre, día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, día que invita, todavía hoy, a la reflexión. Así pues, siendo tanto la igualdad de género como la no discriminación bases fundamentales de estos principios, en 2022 la realidad sigue siendo bien distinta. Afganistán es un claro ejemplo de ello. El país, gobernado por los talibanes, somete a la mujer a la nada, literalmente, no existe, se suprime. Y esto quiere decir que se le niega cualquier libertad y, por ende, el derecho a vivir. Lamentablemente, este hecho no queda aislado aquí; pues también está ocurriendo en Irán y en otros tantos países del mundo actual. Pensar que nos queda lejos, es un error. Y, si bien es cierto que existen asociaciones, activistas y cada vez más personas que se rebelan contra estos actos discriminatorios, no caigamos en la trampa de creer que esto es mejor que nada. Porque no lo es, no es suficiente. Hoy quisiera pues dedicar este texto a esas mujeres que gritan y luchan por sus derechos como personas, por un mínimo de dignidad y que la toma de consciencia del problema supere las barreras territoriales, ideológicas o religiosas. ¡Que no se quede en un escrito! Sara Pont. valència.