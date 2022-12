Hace unos días tuve que ser sometido a una intervención quirúrgica de corazón, de cierta consideración en ese hospital. Permanecí en la UCI tres días y en sala de cirugía cardíaca unos cuatro más hasta que me dieron el alta médica. Durante estos días pude observar el ritmo de trabajo y la actividad de las personas que allí trabajan. También la pericia y amabilidad de casi todo el personal (siempre hay alguna excepción) que trabajan en los diferentes turnos. Son mayoritariamente mujeres, enfermeras, auxiliares sanitarias, etc. Personas como la enfermera Ana Rocasolano, las auxiliares Ana (de Xàtiva) y María Dolores, (no cito más por no recordar sus nombres) son ejemplos de buena práctica profesional.

Naturalmente quiero citar al magnifico equipo quirúrgico y médico, encabezado por el doctor Gil, la doctora Bueno, la doctora Mateo, el doctor Berenguer, el doctor Solano.... en fin, todas las personas que en ello intervienen, todo mi agradecimiento y admiración. Juan F. de Scals Pellicer. valència.