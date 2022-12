Frank Cuesta se ha hecho viral por un vídeo plagado de comentarios homófobos y ofensivos hacia el colectivo LGTBIQ. Entiendo que tú no te veas representado en esos personajes que acaparan todas las pantallas porque yo, durante toda mi adolescencia, tampoco me he visto representada en ellos. Ni en la chica que no podía sacarse de la cabeza al capitán del equipo de fútbol, ni en la buena estudiante que esperaba a que su novio la invitara al baile de final de curso, ni en la novia que recorría la iglesia para encontrarse con su futuro marido en el altar. Ni en tantas y tantas historias de «chico conoce a chica y se enamoran». Te entiendo, Frank. Si al final puede que tengas razón y nos estén intentando meter la heterosexualidad con calzador. Eva Benavent Albiol. valència.