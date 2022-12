La avidez recaudatoria de los gobiernos sea cual sea su signo no tiene límites como por ejemplo en sorteos y loterías. Empezó el ministro Montoro para recoger de la Cruz Roja y la ONCE, cobrando a partir de 5.000 euros el 20 % del premio, de esta forma esquilmaba a la competencia, pues lo que hacen con sus ganancias no es de interés general se dijo a sí mismo y es mucha pasta. Luego vino otro que se dijo: No es popular este impuesto y a lo mejor tengo mas votos si el tope lo subo a 40.000 euros además que el sorteo de Navidad da esta cantidad al décimo, pues no se debe coartar la ludopatía que tanto nos da y por eso cada año invertimos más en el anuncio de la lotería para pillar a más pardillos. Lus Monleón Almela. paterna.