Parece ser que la Agencia Tributaria aún no ha devuelto a más de un millón de contribuyentes el importe correspondiente. Este año, pueblos de mi comarca (Camporrobles, Caudete, Villargordo, Fuenterrobles, Sinarcas, Chera, etc.) han podido desgravar 300 euros por contribuyente al ser municipios con menos de 5.000 habitantes y estar en riesgo de despoblamiento... Pero los habitantes de San Antonio no hemos podido acceder a esa desgravación al no ser pueblo. Parece ser que Requena si que se favorecen sus ingresos por sus habitantes. Yo que nunca quise dar mi opinión al respecto sobre si estaba de acuerdo o no con la segregación de Requena, tengo que admitir que era tachado como que no estaba de acuerdo con la segregación y reitero jamás, y nadie lo puede decir, nadie me oyó en favor de una cosa u otra. Me gustaría que alguien me dijese en que nos favorece ser una aldea de Requena. Por último, me gustaría que la gente de mi pueblo y todas las aldeas de Requena, viesen la iluminación navideña de todos los pueblos que he mencionado.