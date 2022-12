El passat divendres l’Associació de Sales Valencianes de Música en directe «EnViu» va rebre el Premi d’Honor en la gala dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. El seu president, Fran Bordonado va agrair al seu discurs «l’aprovació de les ajudes públiques que en 2020, en plena pandèmia va aprovar l’Institut Valencià de Cultura». En un moment històric on la música va ser una de les arts que més van ajudar a suportar confinaments i temps d’incomunicació, calia estar al costat d’aquells ens que, després, fan possible gaudir de la música de la millor manera possible: en directe. Caldrà seguir recolzant des de les institucions públiques qui munta escenaris, gestiona entrades, ofereix espais o programa esdeveniments culturals per a què artistes i bandes de música puguin seguir dient allò de «no hi ha res com el directe». Marc Guardiola. valència