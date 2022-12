Parece que es un tema «tabú», pero lo cierto es, que los casos de patologías mentales en menores no cesan de aumentar. Las cifras así lo revelan, según un informe analítico de Unicef. Niños y jóvenes que viven con miedo, con ansiedad, con depresión y que crecen rodeados de inseguridad. La situación es alarmante; pues el suicidio ya es la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes detrás de los accidentes de tráfico. Tras el el periodo de la pandemia, las consecuencias no han mejorado esta situación. El nivel de trastornos mentales se ha disparado todavía más. Cabría preguntarse si aún sabiendas del problema, vamos a seguir minimizando su impacto en la sociedad. ¿cómo van a crecer y desarrollarse estos jóvenes? ¿Para cuándo la asignatura de psicología como obligatoria en los centros educativos? La salud mental no es solo cosa de adultos. Sara Pont. valència