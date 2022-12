Muchos de nosotros -hombres- cuando decimos «para toda la vida», estamos pensando «para toda su vida». Porque sabemos que seremos «dueños» de sus vidas; y que, cuando nos cansemos, cuando pasen «las mieles» del amor, cuando lleguen las dificultades, cuando haya que esforzarse, cuando tengamos que echar mano del amor verdadero, descubriremos nuestro poder irracional y egoísta, y no seremos capaces de ayudar, conciliar, dialogar, ni siquiera de apartarnos dignamente. Me siento responsable subsidiario de una especie que aborrezco y de la que me avergüenzo cada día más. Víctor Calvo Luna. València