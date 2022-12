El otro día a raíz de las imágenes de unos ancianos mal atendidos en una residencia, salió el tema del porqué los padres que se han desvivido para que los hijos lleguen a sus más altas aspiraciones, no escatimando sacrificio, tiempo y dinero, tengan que verse en una residencia cuando la salud y las fuerzas desaparecen. Me decía una mujer que las leyes marcan el compás de la vida. Para mí no. No me vale la excusa de que si la nuera o el yerno tienen la culpa, ni que trabajan los dos, ni de que no tienen tiempo... pues con buena voluntad hace más el que puede que el que quiere; es solo cuestión de principios, valores adquiridos, de concienciación a su tiempo. La sociedad está abocada al precipicio. Nuestra vida la tenemos que conducir según nuestra conciencia moral, no por lo amoral de las normas gubernamentales o las modas. Las leyes con el fin de poder manipular mejor al individuo dicen que el sexo libre es prioritario, que el adulterio es justificable, que el aborto es la solución, que la separación matrimonial no tiene importancia, que los padres son una carga que no debemos asumir, que para eso están las residencias... No hay victoria y satisfacción más incalculable que morir rodeado de los tuyos, con innegables y sinceras muestras de atención, cariño, respeto y agradecimiento. Para mí ascendiente es lo mismo que descendiente, con sus aciertos y equivocaciones, con sus defectos y virtudes, sean los que sean... Pues el que esté libre de culpas que tire la primera piedra. Rosa Machí Prat. benifaió.