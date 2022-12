Recientemente, el día 5 de diciembre, al inicio del macro puente tuve un accidente y me amputé el dedo índice de la mano izquierda. Ante todo, expresar mi máximo agradecimiento al excelente equipo de la Unidad de Cirugía y Microcirugía Plástica del Hospital La Fe de Valencia, que han conseguido reimplantar el dedo con éxito, aunque destacando, que todo esto fue posible gracias a que el Dr. Alberto Pérez vino de forma altruista desde su domicilio, ya que no le tocaba trabajar, a realizar una operación de más de 4 horas, y se dieron las circunstancia de que pudieron disponer de anestesista y de un quirófano. Al mismo tiempo señalar que parece insólito, que en la C. Valenciana no exista una Unidad de Reimplantes. En estos momentos dependemos de conciertos con una clínica privada, la cual no me pudo atender, o de desplazamientos a Madrid o Burgos, con la consiguiente pérdida de tiempo, vital en estos casos. Por estos motivos reivindico que se establezca una Unidad de Reimplantes permanente en la C. Valenciana, que no supondría mucho más esfuerzo, ya que contamos con personal más que capacitado en nuestros hospitales.n. Gloria Magraner Cáceres. valència.