El meu amic Adrià té una granja de conills als Ports. Cada dia, fa més de vint quilòmetres per una carretera plena de clots per arribar al seu lloc de feina. Se’n va anar fa un temps al poble més «gran» de la comarca perquè allà tenia la seua parella. Gasta uns 50 euros a la setmana en gasolina. S’ha hagut de desplaçar a Castelló de la Plana tres vegades en l’últim any per «arreglar papers» sobre la seua explotació. I s’ha enfadat perquè, de moment, diuen a Madrid que abaixar els impostos als treballadors de la ramaderia i l’agricultura intensiva no entra en els plans contra el despoblament perquè suposaria una descompensació molt elevada en la balança fiscal