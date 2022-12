El que lee el periódico o contempla un telediario de la cadena que sea corre el riesgo de caer en un pesimismo sapiencial, como me dijo un buen amigo con el que estaba charlando de la actualidad nacional y mundial. Y es que todo son noticias negativas. No se trata de ignorar la realidad pero se ven muchas personas mirando el suelo y eso después de dosis de diazepan y demás ansiolíticos. Es por eso que se agradecería un apartado en su diario que tratara de albergar las noticias positivas que sin duda se producen todos los días. Por ejemplo, el otro día sucedió en un bus de la EMT que al subir una persona mayor que había olvidado su tarjeta Bono Oro decidió bajarse pero en ese momento una mujer sentada allí delante se ofreció para pagarle el viaje. No lo permitió el conductor sino que le llevó gratuitamente hasta su parada. Es una pequeña cosa pero a mí me devolvió la fe en los seres humanos. Luis Ballesteros Andreu. València.