Sr. Josep Riera, usted es el alcalde de Meliana, de todos los vecinos. El PAP es un sistema que no funciona, y lo peor es que ustedes lo saben y continúan con su testarudez, contando mentiras o medias verdades. Solo voy a comentar una de ellas. En la Comunitat Valenciana se genera 2.000.000 de toneladas de residuos urbanos al año, o sea, 400 kilos por habitante y año, o lo que es lo mismo 1,15 kilos por habitante y día. En Meliana los números son parejos: 4.208.000 kilos al año, que son 421 kilos por habitante y año, o sea, 1,20 kilos por habitante y día. El día 20 de diciembre, en una proclama de esas en las que usted actúa, dio datos de los 20 primeros días del PAP, 58.800 kilos de resta y 48.000 kilos de orgánico, lo cual equivale a 5.100 kilos por día, que son 0,50 kilos por habitante y día. Y yo me pregunto ¿dónde están los otros 0,70 kilos por habitante y día, que son 7.000 kilos por día o 140.000 kilos en los 20 días de PAP? Los números no cuadran. ¿Cómo se atreve usted a hipotecar con un contrato millonario ocho años de la vida del pueblo? Benjamin Torres Ferrer. meliana