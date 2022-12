Con fecha 27-12-2022, he recibido notificación de sanción por «circular a 109 kms./hora siendo el máximo 100..». Multa 100 € si pago ya, 50. Me vio el cinemómetro 51, etc.. Nota : ensayado el 13-12-2022 (hace unos pocos días). Y digo : las normas están para cumplirlas, pero deben ser justas. Y quienes las aplican deberían saber, si son inteligentes y no se limitan a saber apretar botones, que sobrepasar en autovía 9 kms./hora, si el infractor no ha hecho nada que fuese peligroso, no debe ser motivo de sanción, porque un conductor ‘normal’ ni debe ni puede estar absolutamente pendiente de su velocímetro para no sobrepasar jamas la velocidad máxima permitida, pues sería peor el remedio que la enfermedad y esto es obvio. Los cinemómetros, deberían estar asistidos por personas (agentes de la autoridad), para que su función fuese justa. Conclusión : si hay cinemómetros, habrá que ir pensando que quizás sobren agentes de la autoridad y, sobre todo, directores generales de seguridad. Lorenzo Crespo Andrés. Alboraia.