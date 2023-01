La invasión de las energías renovables está suponiendo un gran impacto medioambiental en nuestras zonas rurales, el cual cuentan con un gran valor necesario para afrontar los problemas que las futuras generaciones tendremos en el mañana. No queda más remedio que hacer una transición energética real, pero no con este modelo invasivo y destructivo sobre nuestros parajes naturales. Son miles las macro plantas de energía eólica y fotovoltaica que están teniendo una repercusión directa sobre nuestro planeta y no cuentan con las garantías medioambientales necesarias. Un modelo inadecuado el cual está acelerando una transición errónea con unas consecuencias desmesuradas. Somos millones los jóvenes el cual se nos está condenando a un futuro que nunca hemos decido. La destrucción de nuestros campos y poblados de interior con una riqueza incalculable, mientras que contamos con alternativas mucho más eficientes tanto económico como medioambientalmente. Los políticos, ayuntamientos, altos cargos y las instituciones públicas tienen que ser conscientes del gran impacto que supone y hacer una reflexión ciudadana al cambio que queremos. Solo pedimos coherencia y un modelo de transición sostenible a la hora de tomar decisiones que afectan a nuestro futuro.