Resulta absolutamente sangrante la falta de seguridad en los trenes de las distintas líneas de MetroValencia, únicamente se ve algún agente de seguridad en alguna estación, cuando donde se les echa en falta es en los propios vagones donde puedes encontrarte con verdaderos problemas al solicitar a mucha gente el uso obligatorio de mascarillas o la utilización prioritaria de determinados asientos destinados a colectivos de mayores , discapacitados y demás. Además resulta que los usuarios que mayormente incumple las normas son aquellos a los que va dirigidos los mayores descuentos o gratuidad de su transporte. Del personal destinado al control de billetes, ya no hablo porque creo que han desaparecido, hace mucho tiempo que no veo a ninguno en los trenes. Mucho limitar el transporte particular pero sin crear soluciones alternativas para el desplazamiento de las personas, tardanza injustificable en algunas líneas, sobre todo en el Metro, abonos de transporte con reducciones para algunos colectivos pero para otros se mantienen los precios, y encima tienes que agradecer que no lo incrementen. Hay que limitar el uso de los vehículos particulares pero creando previamente una alternativa rápida y económica. No se pueden poner los caballos detrás del carro.