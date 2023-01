Una queja ante un hecho en el que; además de un incremento abusivo previo a finalizar 2022 (la barra de pan pasó de venderse de 1€ a 1,15€, un 15%, y que ya lo habían hecho anteriormente cuando se hablaba del incremento de las materias primas, en que pasaron de 0,85€ a 1€); de no haber aplicado la bajada del IVA. Y se trata de un establecimiento que vende variado producto, toda vez que también es cafetería. Y ello; considerando que el abuso, la estafa y como quiera llamársele a estas prácticas e independiente del montante de las mismas pues, si bien a nivel individual es insignificante, para la caja del establecimiento es muy «rentable» en una sola jornada y qué decir en el tiempo que la no aplicación del impuesto le supone y que él ha dejado de ingresar en la Agencia Tributaria, lo que significa que es un «ingreso neto» pues no tributa por el mismo como resultado de la actividad; debe ser perseguido. Antonio Giménez López. torrent.