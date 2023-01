Al amanecer, en comisaría una mujer aguarda sentada en el extremo de una fila de asientos. Apenas he tardado veinte minutos, se dice él, que la ha observado mientras escuchaba al subinspector. La mujer, inadvertida, lleva desatados los cordones de las zapatillas y sostiene entre los dedos de una mano un papel que él conoce bien; es la copia del parte de lesiones. Ella desvía constantemente la mirada en dirección a las escaleras y también hacia la puerta del ascensor, cada vez que esta se abre. Tiene marcada en el rostro la impronta amarga de la barbarie, pero no es lo que más le duele. Le llevará tiempo recomponer la imagen que de sí misma tenía, desterrar el sentimiento de culpa y liberarse del miedo que trae prendido en los ojos a los que él mira cuando se acerca para hablarle: «Soy tu abogado, tranquila», le dice, concentrando en cada sílaba toda la serenidad que es capaz de reunir. No me alcanza para contarles, pero se lo pueden imaginar... Da que pensar que toda una Secretaria de Estado de Igualdad se cachondee públicamente de algo tan serio como los beneficios penológicos que para cientos de condenados por delitos sexuales está suponiendo la aplicación de una ley defectuosa. Me viene a la memoria el triste recuerdo de tantas y tantas mujeres que perdieron mucho, y aún la vida, a manos de aquéllos, sus verdugos.