La semana pasada este periódico sacaba la noticia de que se estaban plantando los árboles en el trozo peatonal de la calle Murta, decididos por los «vecinos» a través de DecidimVLC. Pues bien, comentar que estos árboles sólo están trayendo malestar a los vecinos. En primer lugar, porque los alcorques se empezaron a hacer en el lado orientado al sur de la calle y se cambiaron posteriormente al norte (dónde NO da el sol, Sr. Campillo), porque pasaba la tubería del gas. Los vecinos nos enteramos de dicha plantación el día que empezaron las obras. Y entonces empezaron las movilizaciones. NO porque no queramos árboles, pero nadie se ha parado a pensar en la idiosincrasia de la calle, altamente concurrida, sin delimitación entre acera y calzada, puesto que es peatonal. En la calle hay varias terrazas y los árboles dificultan el acceso a los garajes, paso de servicios de emergencia, paso de servicio a los comercios, del montaje de actividades en la plaza y del mercadillo de los viernes. El lunes 16 de enero, nos visitó un Técnico Municipal de Parques y Jardines al que expresamos nuestro malestar sobre todo por el paso de servicios de emergencia, y su solución fue que se quitarían mesas a las terrazas, es decir, se fastidiará al comerciante. De hecho, el último árbol, tras la visita del técnico de Ordenación Urbana el viernes 20 de enero, no se va a plantar por no ser adecuado por el mercadillo, (los agujeros del resto de árboles ya estaban hechos, y molestan más incluso que ese), que se plantará en un alcorque vacío de la zona no peatonal de la calle Murta. Esta propuesta de los presupuestos participativos salió adelante con 142 votos, (y sin presupuesto asignado), se va a hacer con parte del presupuesto de la propuesta con más votos que se va a ejecutar a etapas. Los vecinos hemos recogido en menos de 2 semanas más de 200 votos en contra de la plantación de árboles en dicha localización. Susana Senent Valero. valència.