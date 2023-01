La Tarjeta Dorada que hace el Ayuntamiento de Quart de Poblet se ha hecho para que los pensionistas del pueblo que no pueden pagar medicamentos que no entraban en la Seguridad Social. Pues bien, hay medicamentos que no entran en la susodicha Tarjeta Dorada, así como tampoco entra los billetes de los autobuses que hay y/o paran por el pueblo. Onofre de Felipe Cerezo. quart de poblet.