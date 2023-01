De nuevo volvemos a las andadas. El Valencia CF -como el día de la marmota desde hace unos años-, ronda por la parte baja de clasificación. Y de nuevo, también, un entrenador que hace lo que puede con una plantilla que tras las lesiones precisa refuerzos. Lim parece estar dejando caer al club y el equipo, hastiando a entrenador y aficionados. Pero eso no va a ocurrir, no lo vamos a permitir. Hasta que Lim abandone el club y la entidad recupere su cauce e identidad, Gattuso y los jugadores deben tener el apoyo unánime pase lo que pase. Cuanto peor no es mejor. Importante cambiar entre todos la dinámica y crear el clima psicológico adecuado para que el equipo se crea que puede revertir la situación. Así, en un futuro próximo, el Valencia CF volverá a ser el Valencia CF; para no repetir errores del pasado -anteriores a Lim-, que nos llevaron al presente actual y que no hace justicia al club, a los aficionados ni a la ciudad.