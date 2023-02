Ante el desprecio que estamos sufriendo por parte de los entes gestores de la Seguridad Social: la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social; a continuación copio el escrito dirigido al Ministro José Luís Escrivá como responsable máximo de dicho despropósito. «Saber en qué momento se podrán hacer gestiones ante el INSS y la TGSS presencialmente. Desde que cerraran por causa de la pandemia no han vuelto a abrir cuando toda la administración pública ya hace al menos 2 años abrió y se puede acudir con absoluta normalidad. Obtener cita previa es casi imposible. Es un total y absoluto desprecio al administrado. Debería ser delito que la administración pública nos trate así. Hay gestiones que, si bien antes de la pandemia eran prácticamente inmediatas en cuanto que cuando acudías a la oficina en muchos trámites salías con la gestión finalizada, ahora suelen tardar un año o más siempre y cuando cae en manos de un funcionario con ganas de trabajar, cuestión que me ha sucedido recientemente en que, tras un año para conseguir tramitar un convenio especial, finalmente ha caído en manos de un funcionario el cual ha pedido, avergonzado, disculpas en nombre de la institución y de sus compañeros pues no entiende cómo es posible no haber atendido, tras diversas comunicaciones e intentos, el asunto el cual es simple y sencillo.». Antonio Giménez López. torrent