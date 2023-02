Como ciudadano me pregunto, qué está pasando con las aceras de Valencia, pues muchas de ellas están en obras con vallas que impiden pasar durante muchos días, semanas y meses. Me pregunto cuál será el motivo de su tardanza, y el vertido de escombros en los contenedores de recogida de basura, por falta de los adecuados de obras que debería estar. Lo extraño de todo ello es que la empresa de recogida no dice nada de todo esto. Posiblemente todo ello esté pasando por falta de vigilancia del personal del Ayuntamiento. En cambio se nos achaca a los ciudadanos dejar fuera del contenedor cajas y bolsas indicando que serán multados aquellos que lo hagan. Enrique Fernández Iniesta. valència