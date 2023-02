Este febrero de 2023 se cumplen once años de aquella lucha protagonizada por estudiantes de entre 12 y 18 años. Fueron miles de personas las que se unieron para defender la educación pública que supuestamente blinda nuestra Constitución. Como estudiante del IES Lluís Vives de València, puedo reconocer que el propio centro que lideró las protestas tiene un recuerdo muy confuso de aquello que marcó un antes y un después en su trayectoria. El #PrimaveraValenciana que fue ‘trending topic’ mundial, hoy ni si quiera resuena por las paredes de este instituto. La unión de los alumnos, padres, madres, profesores y en general de la sociedad valenciana frente a los recortes en educación y la precariedad dentro de las aulas, fue concebida con violentas cargas policiales que intentaban callar a los estudiantes. Después de quedar años al margen y no conseguir lo que se dignificaba, aquel recuerdo fue cayendo en el olvido. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer una reflexión e inculcar al alumnado actual los valores tan importantes que nos caracterizan como sociedad. Hagamos lo posible para que la historia no se repita. Nereu Soto Codoñer. valència