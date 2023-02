Tots els dies a l’Estany de la Panderola del Parc Central i fins a ben entrat el matí, es concentren veïns amb les seues mascotes. Es tracta d’una activitat no permesa, però si consentida a l’espai en el qual durant el dia hi ha una gran afluència de públic infantil, que juga i es diverteix aliens l’existència de patògens i al·lèrgics que sens dubte es concentren al lloc. És exigible a les autoritats encarregades de cuidar de la salut dels ciutadans i especialment d’aquells més vulnerables, que vetlen per l’estricte compliment de la normativa i s’evite la coexistència de mascotes i xiquets en el recinte, quan existeix en el mateix Parc Central un espai per a socialitzar i gaudir els cans. Carlos López. valència