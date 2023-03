Disfruto llenándome las manos de polvo, rebuscando entre docenas de libros apilados, y siempre hallo alguna historia «reservada para mí». Este marzo disfrutamos en Valencia, de nuevo, de la 46 Feria del libro Antiguo y de Ocasión. Veintiocho librerías de toda España participan con sus fondos inagotables, económicos, únicos y variopintos. Siempre me han cautivado los libros antiguos. Muy a mí pesar, le perdí la pista al primero de los que «llegó» a mis manos de adolescente: un ‘manual de educación sexual’ que mis padres escondían en el altillo «inaccesible». Confieso que, en mi afán por rescatar libros antiguos, «liberé» a uno de ellos cuando, en la mili, me hicieron responsable de la biblioteca de oficiales. Jamás, en los meses que estuve, ningún militar visitó ni tomó prestado algún libro. Muy a mí pesar, no pude rescatar la biblioteca completa, pero sí una muestra: un libro de chistes gráficos, que casi se deshacía entre los dedos, de J. Xaudaró, de 1952, el año de mi nacimiento. Mi último rescate ha sido: ‘El secreto de Barba-Azul’, de W. Fernández Flores, de 1943. Amar y rescatar libros antiguos es una labor callada y abnegada de amor por la cultura, que no tiene edad ni condición. Se sigue escribiendo y publicando con profusión, y a la vista de lo efímero del consumo, los libros antiguos y de ocasión están de suerte: lo que se publique hoy, pasado mañana ya habitará los estantes polvorientos de las librerías de lance. Víctor Calvo Luna. València