Si no hasta en la sopa, si los vamos a tener en todas partes hasta que pasen las elecciones, en el caso de Paterna es hasta en el café del bar, el azúcar de sobre lleva una inscripción «Paterna en positiv, Paternalovers» (Palabreja anglicista), «SagredoAlcalde» (Todo junto, de eruditos). En el bar me dicen que es un regalo, que espero sea con cargo al PSOE y no al ayuntamiento con la excusa de ayuda al comercio local, que todo es posible. También están reasfaltando calles y haciendo nuevas aceras publicándolo a bombo y platillo en un panfleto editado por el ayuntamiento y repartido por buzoneo. Lástima que las elecciones no sean anuales dirán algunos, otros que deberían ser mas distanciadas porque no les da tiempo a hacer o sacar todo lo que se pueda, es decir no se puede contentar a todos dirán, pero si intentar hacerlo bien.