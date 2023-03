A lo largo de la historia las mujeres fueron en ocasiones relegadas a un segundo plano. Pero ciertos logros no pudieron privarlas del éxito que se merecieron. Recordemos a Madame Curie, con el aporte de su ciencia en la investigación de la tecnología del radio aplicada, entre otras situaciones a la medicina. Katharine Bloglet, descubrió los cristales antireflectantes. Doctora en física investigó en recubrimientos moleculares, aplicados al agua, a los metales y al vidrio. Todos conocemos el uso de su descubrimiento, en gafas, telescopios, cámaras de fotos. El elenco de mujeres que brillaron en las artes, la cultura, la tecnología, la investigación, la ciencia y los descubrimientos es enorme, aunque he expuesto los que he recordado más prontamente.