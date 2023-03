Contamos con diferentes estudios que han hecho aportaciones acerca de cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a mejorar las oportunidades de aprendizaje y facilitar el acceso a la educación a todos los niños y niñas. Me gustaría remarcar que la IA no pretende reemplazar en su totalidad a los docentes tal, pero es innegable que es una muy buena herramienta para mejorar la educación. Las nuevas tecnologías deben ayudar a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes etapas, pero los maestros y profesores continúan siendo una pieza fundamental en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque solo los docentes pueden ofrecer una perspectiva humana y tejer un vínculo que no puede ser reemplazado por la tecnología. Ana Pastor. beneixida