Por qué la Conselleria de Transición Ecológica no ejecuta las acciones pertinentes para que los vecinos de Ontinyent, Agullent, y de sepa Dios qué zonas más, no sufran los desmanes de la antigua Colortex, que inunda el ambiente de una fetidez vomitiva año tras año. Ni multas ni quejas de los representantes legales de la población, han conseguido que una empresa, que no ejecuta las acciones pertinentes para evitar estos olores irrespirables, pare de envenenar el medio ambiente de varias poblaciones. Al ser una empresa tutelada por la Conselleria de Transición me hace mal pensar. ¿No será que como la Generalitat está regida por el PSPV y el alcalde de Ontinyent (antiguo militante del PSPV) militante de La Vall ens Uneix, están dejando de lado el problema? Sí, señores de la Conselleria, hasta este punto mi mente elucubra pensamientos nefastos. No es de cajón, que un problema que persiste año tras año, no haya tenido ningún tipo de solución. ¿Por cierto este problema ha llegado al «nostre president»?