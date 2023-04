Vivimos unos tiempos de sobreinformación por culpa de las redes, el fácil acceso a internet desde muy temprana edad y la influencia directa de personas a través de una pantalla. Por estos motivos, hoy más que nunca es imprescindible que los profesores de colegio o instituto enseñen a sus alumnos herramientas para discernir la información. Lejos de ideas personales o de si se adaptan o no a las nuevas tecnologías, la labor del profesorado debería ser siempre una enseñanza con carácter objetivo. Esto significa que si los estudiantes se pasan el día entero en redes hay que enseñarles a hacer sus propias pesquisas y discernir entre información real e información adulterada. Evidentemente no es tarea fácil, puesto que hay tantísima información en el aire, tan bien estructurada, que en ocasiones resulta complicado saber si se trata de una «fake new» o no, pero claro, si fuese algo fácil de averiguar, no existiría el carácter influenciable en las personas. Por ello, los profesores deberían dejar de lado las restricciones en lo referente a las redes y centrarse más en facilitar herramientas objetivas al alumnado. Van a seguir utilizando sus dispositivos para absolutamente todo, es una realidad sabida por todos. Teniendo esto presente, enseñemos a utilizarlos de forma responsable adaptándonos a ellos y dejemos de intentar adaptarlos a nosotros.