Sóc un veí de Manises, usuari habitual del metro. Cada vegada que puge en un comboi amb destinació a Rafelbunyol se sent per megafonia el destí del mateix: «Rafaelbunyol», així a totes les estacions fins arribar al seu destí. Aquest terme no existeix, ja que la denominació històrica i tradicional és Rafelbunyol i té, al costat, l’exònim castellà ‘Fafelbuñol’. No obstant això, el 27 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Rafelbunyol va aprovar per ple que la denominació única i oficial del municipi és Rafelbunyol. Així es recull al decret 144/2012 del BOE. Amb data 22 de febrer vaig enviar un suggeriment a MetroValencia, em van contestar que el passarien al departament de màrqueting. També vaig enviar a l’Ajuntament de Rafelbunyol, però sembla que tot continua igual. No hi hauria possibilitat de corregir aquest error?