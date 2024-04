El autobús valenciano del adoctrinamiento

El pasado lunes 25 de marzo, en horario escolar, más de 50 alumnos de 4º de ESO de un colegio concertado de Valencia asistieron a una sesión de adoctrinamiento ideológico contra el aborto, con formato de jornada “en defensa de la vida”, promovida, organizada y dirigida por la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por PP y VOX. El atropello de las conciencias se desarrolló en un local propiedad del Ayuntamiento, al que fueron conducidos los estudiantes en grupo, en un autobús fletado por el propio Ayuntamiento. Estos son los hechos: intento de adoctrinamiento, puro y duro. Los responsables, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia.

El aborto es un derecho reconocido legalmente, muy a pesar de la derecha (de la reaccionaria y de la muy reaccionaria); los alumnos y alumnas son menores de edad y subirlos a un autobús en horario escolar para asistir a una charla contra el aborto es cuanto menos inmoral (y faltaría por ver si también ilegal); que todo esto lo organice y lo pague el Ayuntamiento de Valencia (con el dinero de toda la ciudadanía) demuestra el cinismo de PP y VOX cuando califican a la Escuela Pública de adoctrinadora: para adoctrinar ya están ellos. El adoctrinamiento religioso, moral o ideológico es reprobable, venga de donde venga. Y PP y VOX, no tienen ningún reparo moral en intentar manipular las conciencias de los estudiantes con su ideología sobre el aborto, la eutanasia, la violencia de género o el feminismo.

Paralelamente, la Conselleria de Educación rebajará una hora, para el curso próximo, la asignatura de Educación en valores (de 2 horas pasará a 1 a la semana). La razón, que el temario es “ideológico”. Yo, que imparto la asignatura, la conozco bien. Se habla de la democracia, la Constitución, la familia como agente socializador, los derechos humanos, la violencia de género, el feminismo, el cambio climático, la economía sostenible, la asertividad, la inteligencia emocional, etc. Se fomenta el uso no dogmático de la razón, la autonomía del pensamiento y la reflexión crítica sobre los temas que conforman la realidad social del alumnado. Pero todo lo que “huela” a diálogo, debate, ejercicio crítico de la razón, espacio de reflexión, PP y VOX lo califican de adoctrinamiento. Ya lo hicieron con Educación para la Ciudadanía y repiten ahora. No quieren que el alumnado aprenda a pensar de forma autónoma, no creen en la libertad de conciencia. Por eso, el lunes fue lo del autobús de la manipulación; por eso el curso que viene dejarán en mínimos la asignatura Educación en valores.

En la Escuela Pública no se niega la violencia de género como quien niega que la tierra es redonda, ni se critica al feminismo como una amenaza para los hombres, ni se habla del pecado del aborto o de la eutanasia, ni se promueven terapias de conversión. De ser así, los estudiantes tendrían, seguro, transporte escolar gratuito, pagado por el Ayuntamiento o la Conselleria.