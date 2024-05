El canvi d’EBAU, realment té sentit?

El canvi recent a l’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU) del 2024 ha generat diverses opinions. Mentre que alguns estan contents pel seu enfocament més pràctic i adaptat a les necessitats del món laboral actual, altres ho critiquen per la seua simplificació i reducció de contingut. Els defensors argumenten que aquesta actualització prepararà millor els estudiants per a la vida fora de l’institut, mentre que els detractors diuen que la qualitat de l’educació es pot baixar. No obstant això, sembla que molts obliden que també s’han de tenir en compte les opinions de professors i estudiants per fer aquestes ajustaments.

Al meu entendre, la simplificació de l’examen podria conduir a una manca de preparació per a la universitat, on es requereix un bon domini dels fonaments teòrics. A més, per causa dels canvis freqüents de l’EBAU, els estudiants no saben per què preparar-se i quin material han d’estudiar més de prop per a l’examen. En lloc de millorar la qualitat de l’educació, aquests canvis podrien conduir a una degradació del sistema educatiu i problemes amb l’admissió a la universitat per les notes més baixes que esperades.

Tot i que aquests canvis haurien de millorar el procés educatiu, em sembla que no tenen cap sentit. Sí, l’examen final s’ha d’adaptar al món actual, però els canvis s’han de fer per necessitat, no pas perquè hi hagi un canvi de govern. Varvara Chapenko. XÀBIA.