Recuperar tradicions

Com a valencians, crec que hi ha tradicions que haurien de recuperar-se i adaptar-se als nous temps. Una d’elles és la pilota valenciana, un esport característic de la nostra Terra. Des de l’escola de Pilota del meu poble, tracten de dur aquest esport autòcton a totes les escoles, per a que xiquets i xiquets coneguen i practiquen pilota. Poc a poc, van incorporar-se nous membres al club, però falta visualització. És una disciplina esportiva, que es juga en equip, fomenta l’esportivitat col·lectiva, el treball conjunt i la confiança amb el company, uns valors molt positius que els ajudaran a crèixer en el futur. La incorporació femenina a l’esport ha fet que la pilota es visualitze, mitjançant lligues d’esportistes d’èlit, gaudint d’una d’elles del nostre club con a jugadora i entrenadora dels mes menuts. Hem de continuar treballant per a què esta disciplina esportiva tinga més adeptes, incorporant xiquets i xiquets jugant units. MªJosé Albiñana. SUECA