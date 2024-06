L’article publicat al diari el passat 17 de juny pel professor i acadèmic Abelard Saragossà en torn al valencià i com a proposta per als qui ara mateix tenen la responsabilitat de governar l’Ajuntament dels ajuntaments, açò és la nostra Diputació, és, senzillament, magnífic. Es tracta, pense, d’aplicar el trellat i el sentit comú. Els tres objectius que exposa el competent i admirat professor: la transversalitat, un únic model assimilable per la majoria de la població que viu i pensa o que vol viure i seguir pensant en valencià i la superació de la fractura social, es poden aconseguir amb les seues encertades propostes i, sobretot, amb ganes i amb voluntat.

Un pacte pel valencià és precís i necessari. Jaume I a aquella llengua compartida que en el segle XIII estava fent-se, coent-se, l’anomenava romanç i els nostres clàssics llengua valenciana o idioma valencià. El nostre Estatut d’Autonomia és al respecte molt clar. Si feren cas a Abelard Saragossà moltíssims valencians ho agrairíem.