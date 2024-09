¿Arderá la Calderona desde Náquera?

La respuesta es que si las autoridades no lo remedian actuando como es debido, seguro que sí.

Levante-EMV, el 27-08-2017, publicó “El peligro de vivir en la Calderona”, firmado por J.M.Vigara, que comenzaba “Náquera pide a la U.M.E. que limpie la vegetación selvática del acceso y los aledaños de la Urbanización MONTEAMOR, cuyos vecinos denuncian que el cortafuegos que los separa de Serra es un bosque sin control”. (NOTA: afortunadamente el Ayuntamiento de Serra lo ha limpiado hace ya casi dos años). Pero en lo que respecta a su término, el Ayuntamiento de Náquera, regido por el Alcalde Damián Ibáñez Navarro ininterrumpidamente en los periodos 2011-2015, 2015-2019 y 2019-2023, no ha hecho absolutamente nada, en el sentido literal de la palabra, más que autobombo y burdas patrañas, pura desidia, pese a que “los residentes solicitan un plan de emergencia y evacuación ante posibles incendios o siniestros dado que Monteamor solo tiene una entrada… En caso de incendio las llamas llegarían fácilmente a los chalets de las 40 familias que viven en este enclave residencial”.

En mi opinión, resulta imprescindible leer la totalidad del artículo de J.M.Vigara para comprender la magnitud del problema, pero aquí me limito a reseñar lo anterior que comprende menos de una tercera parte de su extensión, en el que explica, con pelos y señales la barbaridad que ha significado la inacción criminal del Ayuntamiento de Náquera, con su alcalde Damián Ibáñez Navarro al frente.

Levante-EMV publicó el 12-10-2017 una “carta al Director” de Don Juan Antonio Monge como Presidente de Monteamor y reconocido especialista en estos asuntos, con el mismo título que el artículo del señor Vigara, o sea “El peligro de vivir en la Calderona”, en la que el señor Monge explicaba la situación de la Urbanización Monteamor, una montaña entre Náquera y Serra, desde la que –entre otras cosas—se divisa el Mongó en Denia, como también Serra, Náquera, Els Trencalls, El Peucal, La Gorrisa hacia Porta Coeli, etc., con alturas desde 250 metros hasta más de 300 metros, “…en las primeras estribaciones del Parque Natural de la Sierra Calderona. Está rodeada de bosque mediterràneo… También linda con el Espai Arboretum, parque municipal en estado de total abandono”, que “ya ha sido desalojada –la Urbanización Monteamor-- en dos ocasiones por culpa del fuego”. En fin, rodeada de maleza impenetrable, de difícil acceso hasta para los conejos o jabalíes.

Levante-EMV publicó más reciente y finalmente en su tribuna, un artículo de un servidor, Lorenzo Crespo Andrés, con foto incluida, explicando lo siguiente: “Concretamente voy a referirme, poniéndolo como ejemplo, a la zona existente en Náquera, entre la conocida Urbanización Monteamor, la Solana y colindantes (con el increíble “Arboretum” incluído que, por cierto, ya fue objeto de crítica por el periodista de Levante-EMV, J.M.Vigara, bajo el citado título “El peligro de vivir en la Calderona”, detallando, con foto de vecinos incluida, lo que podría ocurrir si no se limpiaba”.

Pues bien, han pasado unos años y el Ayuntamiento (el de esa época presidido por Damián Ibáñez Navarro –para nosotros de infausto recuerdo-- sigue incumpliendo su propio Bando de Alcaldía de fecha 15 de Junio, 2020 –legalmente de obligado cumplimiento-- que tengo a la vista y obligaba a todos los propietarios de parcelas a mantenerlas impolutas, bajo pena de que si no las limpiaban el propio Ayuntamiento lo haría pasándoles a ellos los gastos, más la correspondiente sanción. Y es evidente que hasta el día de la fecha no se ha hecho nada de nada”. Ahora, con el cambio de gobierno municipal y su Alcalde Iván Expósito al frente, veremos lo que ocurre, aunque seguiremos insistiendo en que se tomen las medidas adecuadas. No vaya a ser que el nuevo Consistorio siga en la misma inacción que el anterior repetido alcalde.

Es enormemente importante señalar al respecto que el Presidente y asesores recientes y actuales de la Urbanización Monteamor se han venido ofreciendo reiteradamente al susodicho Alcalde Damián –como también a alguno de sus concejales (e incluso a empleados asalariados del Ayuntamiento) a colaborar activamente para solucionar todos estos problemas. Incluso a solicitar subvenciones que se habrían conseguido con total seguridad, redactando instancias y cuanto fuese necesario, con una total y absoluta callada por respuesta de todas las personas señaladas antes y por supuesto el Alcalde –anterior al actual—Damián Ibáñez Navarro.

Nada más que señalar –aunque se quedan bastantes argumentos en el tintero--. Esperemos que Levante-EMV, con su reconocida apuesta por ecologismo, naturaleza, etc., se sirva publicar el presente escrito, contando por supuesto y en cualquier caso con el agradecimiento de la propia Sierra Calderona, de Náquera, Serra (a cuyo Ayuntamiento expresamos formalmente nuestra simpatía y afecto desde Monteamor). Y a la propia Urbanización Monteamor, Presidente, Directiva, vecinos y residentes.