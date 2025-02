Queja sobre la EMT

Soy una persona con diversidad funcional física. Utilizo una silla de ruedas eléctrica que activo con unos pulsadores a través de mi barbilla; lo único que muevo de mi cuerpo es la cabeza y cara. A veces necesito utilizar el servicio especial adaptado de la EMT. El mes pasado tuve dos incidencias con este servicio. Una consistió en que cuando solicité el servicio me cogieron mal los datos y no quedó bien registrado el destino. Cuando me di cuenta, avisé pero me dijeron que ya no podían hacer nada y me quedé sin el servicio. La segunda vez esperando el bus solicitado a la hora acordada y en el sitio que debía estar, vi como el autobús pasó por delante de mi hermano y de mí, sin recogernos. Presenté dos quejas a la EMT y la respuesta que he obtenido al segundo incidente es que lo sienten pero que no estábamos en la parada (eso es lo que debe decir el conductor del bus, pero yo sí que estaba). Aparte de todo, cada dos por tres se estropean los cinco coches que tienen para dar este servicio.